タレントの萩本欽一（８４）と（４８）が司会を務める日本テレビ系特番「欽ちゃん＆香取慎吾の第１０１回仮装大賞」（午後７時）が１２日、放送された。番組冒頭、これまでの白を基調とした衣装から宝塚風の真っ赤な衣装で登場した萩本。「衣装を変えて良かった」とつぶやいたところで香取が「皆さ〜ん、欽ちゃんが衣装を変えたこと、何も知らされていません！」と裏側を暴露。「なんで、１０１回目にして格好つけたいんです