うん、どうして結婚してしまったんでしょう…家のなかに子どもが2人いる状態ですね。いっそのこと、奥さんひとりのほうが楽なのでは!?結婚前もこんな感じの性格だったのでしょうか？【まんが】俺の方が大変アピール夫(ウーマンエキサイト編集部)