バスケットボール・天皇杯全日本選手権ファイナルラウンド最終日（１２日・国立代々木競技場）――決勝でＡ東京が７２―６４で三河に勝利し、トヨタ自動車時代の２０１２年以来、１４大会ぶり３度目の優勝を果たした。前半を４０―３０で折り返し、後半もリードを守り切った。最優秀選手（ＭＶＰ）には、決勝でも１０得点、２１リバウンドと攻守で貢献度が高かったＡ東京のロシターが選ばれた。前回は琉球に敗れて準優勝に終わ