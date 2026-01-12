“ホテル密会問題〓で市長が辞職したことに伴う前橋市長選挙で、前市長の小川晶氏が再選を果たしました。前橋市長選挙の投開票がきょう（12日）行われ、前市長の小川晶氏（43）が2回目の当選を果たしました。5人が立候補した今回の市長選では、ホテル密会問題で辞職した小川氏による市政の継続か、新しいリーダーに刷新するかが主な争点となっていました。再選された小川氏は今夜、支援者を前に「今度はもっといい仕事をしていきた