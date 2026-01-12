ラッパーでアーティストのちゃんみなさんが主宰する、セルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル『NO LABEL ARTISTS』から、シンガー・ソングライターの、ふみのさんが11日にデビュー。同日に公開されたデビュー曲のミュージックビデオの再生回数は100万回を突破するなど、話題となっています。ふみのさんは、7人組ガールズグループ・HANAを生み出したオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応