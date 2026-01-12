アメリカを訪問する小泉防衛相が12日、成田空港を出発した。小泉防衛相は、出発を前に記者団に対し、「日米同盟はこれまでにない強固な絆で結ばれていること、アメリカとともに地域の平和と安定を守り抜く決意であることを国内外に発信したい」と強調した。小泉防衛相は、12日から18日の予定でアメリカを訪問し、最初の訪問地のハワイではパパロインド太平洋軍司令官と面会するほか、防衛相として初めて「ホノルルディフェンスフォ