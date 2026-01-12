この連休は冬型が強まり、今シーズン最強の寒波となりました。大雪のピークは過ぎましたが、この先も荒れた天気が続きそうです。建物が覆われるほどの積雪となった、12日朝の魚沼市。「さいの神」の周りにも多くの雪が積もり、住民は雪かきに追われていました。＜住民＞「40センチから50センチは降ったんじゃないか。倒れないかと心配しながら作った」一方、こちらは十日町市。雪を捨てる流雪溝もいっぱいになっていま