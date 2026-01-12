12日、鹿島アントラーズの「2026新体制発表会」が行われ、新加入となった5選手が王者として戦う明治安田J1百年構想リーグへの意気込みを語った。9年ぶり9度目のJ1王者に輝いた2025シーズン。王者として臨む明治安田J1リーグ百年構想リーグに向けては、明治大学からMF林晴己とGK藤井陽登、鹿島アントラーズユースからDF大川佑梧、FW吉田湊海、DF元砂晏翔仁ウデンバの3名が昇格を果たし、移籍組はゼロの中で新シーズンに向かう。