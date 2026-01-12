トッテナム・ホットスパーは今冬の移籍市場で中盤の補強を目指しているようだ。11日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が報じた。21試合が消化したプレミアリーグで14位に位置するトッテナムは、主力選手に負傷者が続いており、イングランド代表MFジェームス・マディソン、スウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、イングランド代表FWドミニク・ソランケ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスらが欠場している。さら