2026年1月11日、韓国メディア・ニュース1は、韓国の旧正月連休（26年は2月14日〜2月18日）を前に、日本の主要都市の宿泊料金が急騰しているにもかかわらず、韓国人観光客の日本旅行ブームが衰えを見せていないと報じた。日本政府観光局（JNTO）の統計では、25年11月までに日本を訪れた韓国人は約848万人に達し、12月の推計値を含めると年間900万人を超え、過去最多を更新する見通しだという。この流れは26年の旧正月連休も続く見込