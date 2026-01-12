近年、中国では液化天然ガス（LNG）運搬船の開発と建造が急速に進んでいます。上海にある中国船舶グループの滬東中華造船所では現在、世界最新世代の二元燃料・低速推進システムを採用したLNG運搬船の建造が急ピッチで進められており、今月末にも正式に引き渡される予定です。引き渡しを控える大型LNG運搬船「天山」号は、積載容量17万4000立方メートルを誇る巨大船です。全長は295メートル、幅は45メートルで、甲板面積は標準的な