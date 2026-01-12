12日は「成人の日」、全国各地で二十歳になった人たちの門出を祝う式典が行われました。思い思いの晴れ着に身を包んでいますが、中でも増加傾向にあるのが「ママ振り」なんだそうです。【写真を見る】ド派手！北九市の「二十歳の記念式典」大きな虎の顔がついた袴も祝・二十歳生まれた2005年には何があった?山形純菜キャスター:今回二十歳の門出を祝った方々は、2005年度（2005年4月2日〜2006年4月1日）生まれです。20年前といえ