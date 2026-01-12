女優・吉岡里帆が１２日、インスタグラムを更新。「成人を迎えられる皆様おめでとうございます。初めて地元の成人となる皆様にメッセージをお贈りしました。これからの未来に幸多からんことを。」と新成人に祝福のメッセージをつづった。また「昨日は”豊臣兄弟”第二話が最高でした１人で号泣しました。」と１１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第二話を見て号泣したことを明かした。吉岡は同作に主人公・