グラビアアイドル・モデルの細谷さら（17）が7日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】17歳のマシュマロから目が離せない！ 細谷は2023年にJCミスコンファイナリストに選出され、注目を浴びた。2025年には「Popteen専属モデルオーディション 2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして活躍している。 同号では、6ページにわたり爽やかなグラビアを展開。17歳