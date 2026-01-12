中島健人「XTC」MVサムネイル 中島健人が12日、2ndアルバム「IDOL1ST」（2月18日発売）より、リード曲「XTC」のMusic Videoを公開した。【動画】中島健人「XTC」Music Video 2024年3月にグループを卒業し、昨年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした中島健人。9月には初の海外単独公演を開催、香港で開催された大型フェス「Clockenflap」に出演するなど、国内外問わず日々話題に事欠かな