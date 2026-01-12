歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが、水着ショットを公開した。Ａｍｉは１２日に、自身のインスタグラムを更新。「ハワイに着いてすぐ、ターゲットで買った水着とアクアリウムで買ったのネックレスを合わせて。」とつづり、赤い水着姿で、プールサイドでくつろぐ様子を公開。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ凄くかわいいです」「母とは思えん」「最高すぎる」「ツインテール可愛すぎる！」「何着てもかわいぃ〜甘いのに子供っ