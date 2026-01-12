元イングランド代表FWアラン・シアラー氏はアストン・ヴィラでプレイするモーガン・ロジャーズを絶賛した。英『Football Insider』が報じている。ここ数年で大きく評価を上げているロジャーズは、昨シーズン公式戦54試合で14ゴール11アシスト、プレミアリーグでは37試合で8ゴール11アシストという圧巻の成績を残したが、今シーズンも変わらず高いパフォーマンスを発揮している。ヴィラは開幕から5戦勝ちなしと今シーズンはスタート