女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、グラビア撮影の様子を公開した。１２日に自身のインスタグラムを更新し、「たまにはグラビアこの撮影時の体型、結構好きです。」とコメントし、ベッドの上で微笑んでいる様子をアップ。この投稿には「綺麗で可愛いです大好きです」「仮眠前に見て眠気覚めた」「スタイルも抜群です」「ほわほわぁって感じで良きぃ」「好きすぎて滅」「素敵なボディライン」「一段と綺麗になっ