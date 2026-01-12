俳優の中村雅俊さん（74）が、主演と映画初監督を務めた『五十年目の俺たちの旅』の公開記念舞台挨拶が行われ、中村さんと、共演の秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）が登壇しました。舞台挨拶で中村さんは、「この3人でなきゃ、『俺たちの旅』ってできなかったってことをつくづく感じながらやっていましたね」と話しました。1975年にスタートした、青春ドラマ『俺たちの旅』。放送開始50周年を記念して初