「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）２３年覇者ソールオリエンスは皐月賞馬へ、２４年Ｖのダノンデサイルはダービー馬へと上り詰めた出世レース。今年の主役は未勝利、１勝クラスを連勝中のアッカン。前走の百日草特別は、２番手から危なげなく抜け出して快勝。２着に下したフォルテアンジェロが次戦のホープフルＳで２着したことで、さらに評価は高まる。中山の急坂を難なくクリアして、クラシックへの扉を切り開く。葉牡丹賞