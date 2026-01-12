「第十一回上方漫才協会大賞」の発表が１２日、大阪市のなんばグランド花月で行われ、エバースが大賞を受賞した。昨年末のＭ−１グランプリでは２年連続決勝進出を果たし、ファーストステージで高得点を記録して存在感を発揮。６月には「ＡＢＣお笑いグランプリ」で優勝するなど飛躍を遂げた１年となった。同協会の中田カウス会長から「しゃべくり漫才がきちっとできている」と絶賛され、町田和樹は「日頃から漫才に向き合