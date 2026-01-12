フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪日本代表の「ゆなすみ」の長岡柚奈（２０）＝木下アカデミー＝が１２日、自身のインスタグラムを更新。「成人式大好きな友達と一緒に出席することができ、たくさんの旧友と再会することもできました」などと記し、地元の札幌市内で行われた「二十歳のつどい」を報告した。淡い色合いの上品で落ち着いた振袖姿の長岡は、凛と背筋が伸び大和撫子そのもの。「これからも自分らし