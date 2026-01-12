「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。１週前追い切りは、栗東ＣＷで３頭併せを敢行。直線は最内に入り、抜群の伸び脚を見せて併入、先着と仕上がりは上々だ。昨夏に力をつけ、菊花賞でも４着と世代上位の実力は証明済み。仕切り直しの一戦で進化した姿を披露して、春の大舞台へ向け好発進といく。有馬記念を無念の除外となったライラックがスライド参戦。陣営は