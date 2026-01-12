モデルの林芽亜里（めあり）が１２日に自身のインスタグラムを更新し、着物姿を披露した。「成人式を迎えられた皆様、おめでとうございます」と書き始め、「２０年の間に私と出会ってくださった皆様、仲良くしてくださった方々に心から感謝です。そして、背中を押してくれて、時には立ち止まらせてくれて、いっぱいいっぱい支えてくれた両親にも今日帰ったら改めてありがとうを直接伝えたいと思います。ありがとう伝えたい人い