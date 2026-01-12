ISRO（インド宇宙研究機関）は2026年1月12日、サティシュ・ダワン宇宙センターから「PSLV」ロケット（PSLV-C62）の打ち上げを実施しました。ISROによると、ミッションは第3段の燃焼終盤で異常が発生し、詳細解析を開始したとしています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：PSLV-C62（EOS-N1 and others）• ロケット：PSLV-C62（PSLV-DL）• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月12日13時48分• 発