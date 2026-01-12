モデルでタレントの本田紗来（18）が12日、自身のインスタグラムを更新。女優でフィギュアスケーターの姉、本田望結（21）との姉妹ショットを公開した。「お正月のみゆさん」とつづり、姉の望結におんぶしてもらい、顔を寄せ合う姉妹ショットを公開。「1日の早朝から生放送を終えて、そこから急いで来てくれて一緒に初詣できました」と振り返った。ほかにも、姉妹で戯れる写真を複数枚投稿。「一緒にリングも買いました」と