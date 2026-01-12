アヤックスの日本代表DF冨安健洋の新天地デビューには、まだしばらく時間がかかるようだ。フレット・フリム暫定監督が説明していることを、オランダ『ESPN』が伝えた。度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で戦列に復帰したものの、その後再離脱。昨年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表された。その後は無所属となっていたも