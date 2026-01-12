ブラウブリッツ秋田は12日、百年構想リーグのトップチーム体制ならびに選手背番号が決定したことを発表した。昨季のJ2リーグで14位となった秋田は吉田謙監督の続投が決定。今季は吉田体制7シーズン目を迎える。■スタッフ▽監督吉田謙▽ヘッドコーチ熊林親吾▽コーチ本橋卓巳新井健太▽GKコーチ太田渉▽フィジカルコーチ高橋延寿▽分析コーチ中村雅昭■選手1 GK山田元気2 DF岡崎亮平3 DF飯泉涼矢4 DF岡野洵(←長崎)5 DF長井一