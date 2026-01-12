Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3最初の新曲「lulu.」のMVが、公開からわずか20時間を待たずして200万再生を突破したことが、1月12日19時44分に、ミセスの公式サイトで発表された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「公開されて1日も経ってないのにもう200万!?」 ミセスの公式は「Thank you!! ‘lulu.’ MV Hits 2,000,000 Views on YouTube」のシンプルな文面とともに、大森元貴の顔がアップになった「lulu.」MV