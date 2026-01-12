ボートレース住之江の「にっぽん未来プロジェクト競走in住之江」は12日、2日目が終了した。初日から伸び足が目についた。2日目5R、新田洋一（32＝広島）は展示タイムが6秒70と良く3カドに引っ張った。ただ「もっとスタートを行っていれば…」の振り返り通り、コンマ22と不発に終わり4着。3、2着だった初日からさらに上、すなわち1着をつかむことはできなかった。それでも動きは上々。63号機は2連対率29.5％（前検時）も、先