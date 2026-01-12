世界的な音楽フェス「ＦＵＪＩＲＯＣＫＦＥＳＴＩＶＡＬ」の名物ＭＣとして知られたスマイリー原島（すまいりー・はらしま）さんが６日に熊本市内の病院で死去したことが１２日、原島さんのＸで発表された。６５歳。熊本市出身。原島さんは８２年にロックバンド「アクシデンツ」を結成し、メジャーで４枚のアルバムを発表した。解散後もスマイリー＆ザ・ドクターズなど自身の音楽活動に加えてプロデュース、テレビやラジオ