純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」の4人が、日本クラウンから4月8日にメジャーデビューする。このたび彼らのオーディション開催決定から、お披露目に至るまでに密着した映像『モナキ誕生 密着ドキュメンタリー』が公開された。 同ドキュメンタリーはシリーズとして、デビュー日まで毎週月曜日21時に計13本の公開を予定している。1回目はプロデューサー・酒井インタビュー編。オーディション