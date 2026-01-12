【モデルプレス＝2026/01/12】韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）として活動し、所属事務所ADORとの専属契約解除が発表されていたDANIELLE（ダニエル）が1月12日、自身のSNSを開設。同日ファンに向けてライブ生配信を行った。【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル◆ADOR、ダニエルと専属契約解除ADORは「専属契約効力確認訴訟の判決確定後、MINJI、HANNI、DANIELLEおよび3名のメンバーのご家族と幾度とな