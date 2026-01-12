第７３回日経新春杯・Ｇ２は１月１８日、京都競馬場の芝２４００メートルで行われる。ゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、昨年の菊花賞で４着と上位に入った。もともと青葉賞でも０秒１差３着だったが、ここにきて体がしっかりとしてきた印象で、調教もしっかりと負荷をかけている。８日の栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９をマークと、仕上がりも申し分ない。ここで重賞を