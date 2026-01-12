¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯6·î25Æü(ÌÚ)ÂçºåBIGCAT¡¢6·î27Æü(ÅÚ)KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ùpresents¡Ö»þ·×Áð¡×#2¡ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö»ä¤¬Áª¤ó