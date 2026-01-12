メイクや表情によって印象が大きく変わる唇は、女性らしさや洗練された雰囲気を際立たせる重要なパーツ。自然体の中に宿る柔らかさや色っぽさは、画面越しでも強く印象に残るようです。 All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ラン