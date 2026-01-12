一生、お金に困る人と困らない人の違いには、どのようなことがあるのでしょうか？ それは、日々の行動に隠されていると思われます。実際に、筆者が銀行員として働いていたときに気付いた違いをご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！お金が貯まる人の何気ない習慣3つお金に困らない人は、金融商品のリスクや手数料、通帳の保存状態に目を配るお金に困っていない人は、いかにお金と付き合っていくのか、増やしていくのかを考え