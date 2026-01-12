陸上男子８００メートルの元日本記録保持者で陸上チーム「ＴＷＯＬＡＰＳＴＣ」の代表を務める横田真人氏が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。チーム公式の投稿をリポストし「久保凛選手が積水化学に入社し、ＴＷＯＬＡＰＳでトレーニングすることになりました。自分自身の指導者人生を賭けて、彼女と向き合いたいと思います」などとつづった。陸上女子８００メートル日本記録保持者で、東京世界選手権代表の久保は同