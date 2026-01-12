1月12日、高知競馬場で行われた6R・ベラトリックス特別（4歳上・牝・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、シンリンゲンカイ（牝6・高知・田中守）が勝利した。クビ差の2着にドライブアウェイ（牝4・高知・工藤真司）、3着に1番人気のインヒズアイズ（牝6・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:31.3（良）。レース序盤、好スタートを決めたシンリンゲンカイが先行。ドライブアウェイ、ダノンミカエル、インヒズアイズらが