日本ｅスポーツ協会と横浜市が共催する「日本ｅスポーツアワード２０２５」表彰式典が１２日にパシフィコ横浜で行われ、年間最優秀ｅスポーツプレイヤー賞に、ＤｅｔｎａｔｉｏｎＦｏｃｕｓＭｅ（ＤＦＭ）所属のＧＯ１（３８）が輝いた。今年で３回目となる本式典は、その年の日本国内ｅスポーツ界で活躍した選手、大会、団体を表彰するために開催されている。ＧＯ１は、ｅスポーツワールドカップ（７月、サウジアラビア）