吉本興業の若手芸人を対象にした「第十一回上方漫才協会大賞」の大賞に、エバースが輝いた。１２日に大阪・なんばグランド花月で発表された。この賞は、各分野のプロデューサーが２０２５年に活躍した芸人を対象に推薦。今年は４７組がノミネートされた。中田カウス上方漫才協会会長から大賞が発表され、笑顔で登場のエバース。カウス会長は「作るネタ１本１本が素晴らしい。つっこみもうまくなっている」と評価した。佐々木隆