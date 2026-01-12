俳優・藤岡弘の三女でモデルの藤岡舞衣が着物姿を公開した。１２日に自身のインスタグラムを更新した藤岡はインスタグラムに「新成人の皆様おめでとうございます」と呼びかけ、「私も１月２８日の誕生日で１８歳新成人を迎えるので前撮りをしていただきました」とつづりると、赤に花の模様があしらわれた華やかな着物姿のショットを披露した。この投稿にファンからは「とても綺麗」「まいちゃんかわいすぎる」「ご両親もご