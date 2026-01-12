私はミユキ。夫のヨウスケ、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。私の愚痴ブログを見つけたヨウスケが、問い詰めてきました。ヨウスケは「なぜ俺の恥を晒した！」と叫びましたが、私は冷静に「書かれるようなことをするのが悪いんじゃない？」と反論。続けてヨウスケの身勝手な振る舞いをすべて言いつのりました。これまでの不満をすべて吐き出すと、ヨウスケは言葉に詰まってだんまり。ブログの収益を得た