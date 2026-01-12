◆サッカー・全国高校選手権神村学園3―0鹿島学園（12日、東京・MUFGスタジアム）初優勝を遂げた神村学園をまとめた主将の中野陽斗（3年）は、誇らしげに客席の応援団に手を振った。夏に続いて冬も頂点に立つ快挙を成し遂げてチームの大きな歴史をつくった。J2いわき入りが内定しているDFは「この初優勝は自分たちだけの優勝ではない。歴代の先輩方が築き上げてきたものがあってこそです」と感謝を口にした。