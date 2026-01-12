１月１２日の「成人の日」を前に、北海道内各地では二十歳の門出を祝う催しが開かれました。参加者からは普段伝えられない思いが届けられました。華やかな振袖やスーツを身にまとった若者たち。風と雪が強く降るあいにくの空模様でしたが、その表情は晴れやかです。小樽市の式典ではおよそ６００人が参加するなど、道内では１１日、１３７の自治体で二十歳を祝う式典が開かれました。（参加者）「自分の行動に責任をもって行