前橋市長選で再選を決め、支持者と握手する小川晶氏＝12日夜、前橋市12日投開票の前橋市長選で再選を果たした前職の小川晶氏（43）。既婚男性の市職員（既に退職）とのラブホテル面会問題の逆風をはね返した。市議会から不信任決議案を突き付けられ、引責辞職して出直し立候補する「背水の陣」だった。「厳しい選挙を一緒に戦い、この結果を勝ち取ってもらった」。感謝の言葉を述べ、何度も深々と頭を下げた。当選確実が報じら