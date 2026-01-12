TVアニメ「【推しの子】」第3期の放送が2026年1月14日(水)から始まるのを記念して、第1期から第3期のオープニング主題歌・エンディング主題歌に乗せて、これまでの振り返りと、これからの見どころをまとめたPVが公開されました。【推しの子】Music History: Looking back PV【第1期第2期第3期主題歌振り返りPV】 - YouTube使用されている楽曲は6曲。第1期OP・YOASOBI「アイドル」第1期ED・女王蜂「メフィスト」第2期OP・GEMN「ファ