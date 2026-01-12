高市内閣で環境大臣政務官に抜てきされた元タレントで自民党の森下千里衆院議員が、宮城県石巻市の成人式の会場に訪れた写真をアップした。１２日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「成人された皆様、誠におめでとうございます」と祝福。自民党宮城４区支部長を務めており、「宮城県石巻市牡鹿地区成人式会場」の看板の前で記念撮影した。森下氏はテレビ朝日系「ロンドンハーツ」で注目され、バラエティータ