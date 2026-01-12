■これまでのあらすじ理想とする姿に嫁がならないのは「実家がちゃんとしていないから」と言い出した義母。家族を侮辱されて怒る妻を持て余していた夫だったが、町内会の手伝いに行き、古い常識を振りかざして周囲を困らせている母の姿を目の当たりにして目が覚めるのだった。【義母side STORY】私はみんなのためを思ってアドバイスしてあげているのに、迷惑ってどういう意味なのかしら？しかも、息子はしきりに周囲にぺこぺこと頭