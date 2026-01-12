巨人の田上優弥内野手が１２日、地元の神奈川・横須賀市で行われた「二十歳のつどい」に出席した。「本当に大人の仲間入りをしたんだな、ということを実感して、もっと大人としての意識をもってこれからの練習や試合に挑んでいきたいです」と語った。田上は日大藤沢高から２０２３年育成ドラフト４位で巨人に入団した。「２０歳の目標は今年、支配下になって親や地元の友達によい報告ができるよにしたいです」と意気込んだ。